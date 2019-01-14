Назвали стоимость гибкого смартфона Samsung

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Гибкий смартфон Samsung появится на рынке в апреле нынешнего года.
Базовая версия Galaxy Fold будет стоить 2 тыс. евро – почти 63 тыс. грн. Цена топовой модели будет на 300-500 евро выше.
Гаджет имеет 4,5-дюймовый экран на передней панели устройства и 7,3-дюймовый дисплей на внутренней стороне. Смартфон будет иметь новый дисплей Infinity-V с диагональю 6 дюймов и чипсетом Exynos 9610.
Модель оснастили 2 батареями. Суммарная емкость комбинированного аккумулятора – 4380 мАч.
Подробную информацию об устройстве производители держат в секрете. Его официально представят в феврале.
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