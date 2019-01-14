Вадим Иосуб: январские хроники курса

В январе у курса доллара по отношению к гривне было два периода: рост и коррекция.

Стадия роста началась еще в последние дни декабря, стартовав 26 декабря с отметки 27,26 грн за доллар на межбанке. Пробравшись сквозь новогодние праздники и Рождество, которым свойственен «тонкий» рынок с относительно небольшими объемами сделок, доллар достиг своего месячного максимума 10 января на уровне 28,24 грн за доллар.

Как видно, рост курса за этот период составил чуть менее 1 грн или 3,6%. Наличный доллар в банках торговался к этому дню в среднем около 28,04/28,33 грн по сравнению с 27,30/27,62 грн 26 декабря.

Снижение гривны в начале года вот уже несколько лет к ряду имеет ярко выраженный сезонный характер, и к концу зимы/началу весны ранее всегда сменялось ее укреплением.

В начале года нерезиденты пытаются массово репатриировать прибыль, полученную по итогам завершившегося года, у экспортеров накапливается компенсация НДС, которую также пускают на покупку валюты, в то же время по сезонным причинам снижается выручка экспортеров аграрной продукции.

Однако на этот раз отрезвление спекулянтов наступило раньше. После 10 января доллар начал устойчиво снижаться и к 22 января снизился на межбанке до 27,78 грн (-1,6% с максимумов).

Наличный «американец» в банках в среднем подешевел до 27,73/27,99 грн.

Из причин укрепления гривны можно отметить бюджетную неделю, когда экспортерам нужна гривна для уплаты налогов, и они активно меняют на нее валюту.

Других ярко выраженных причин для продажи валюты не было, скорее надо отметить отсутствие причин для ее активной покупки: нет популистских шагов правительства в денежной сфере накануне выборов, нет причин «печатать» гривну на спасение банков или их вкладчиков и т.д.

А соглашение с МВФ о новой кредитной программе, достигнутое в конце декабря, и оперативное выделение первого транша серьезно поумерили девальвационные ожидания.

Нацбанк устами заместителя директора департамента монетарной политики и экономического анализа Владимира Лепушинского отметил накануне, что участники валютного рынка привыкли к режиму гибкого курсообразования и не паникуют во время умеренных курсовых колебаний.

Регулятор отметил постепенное сглаживание сезонности, в виде привычного роста доллара в начале года или в его конце, благодаря, в частности, плавающему курсу и постепенной отмене административных ограничений на валютном рынке. В этой ситуации спекулятивные покупки валюты в определенные периоды, исходя из того, что «все равно обязательно вырастет», становятся не только бессмысленными, но и, зачастую, убыточными.

До конца первого квартала, если не возникнет каких-то неожиданностей на политической сцене (а мы их не ожидаем), и не случится обострение военного конфликта с Россией, доллар, вероятнее всего, останется в диапазоне 27,0-28,5 грн. Он, скорее всего, будет находиться ближе к нижней границе этого коридора.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари