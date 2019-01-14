Робот-курьер Amazon приступил к доставке покупок (видео)

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Интернет-магазин Amazon начал полевые испытания робота-курьера Amazon Scout: шесть шестиколесных роботов будут развозить покупки жителям округа Снохомиш в Вашингтоне.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Amazon Scout выполнен в форме тележки с нишей для товаров внутри. Он способен обходить препятствия на своем пути. Его разработкой занималось подразделение компании в Сиэттле.
Пока что в Снохомише будут работать шесть роботов-доставщиков, которые будут доставлять товары клиентам по будням. Следовать проложенному для доставки маршруту Scout будет самостоятельно, но компания уточнила, что первое время его будет сопровождать сотрудник Amazon.
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