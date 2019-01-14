МВФ готов продолжить поддержку Украины - Лагард

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Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард положительно оценила итоги встречи в Давосе с главой Украинского государства Петром Порошенко и выразил поддержку процессу реформ в Украине под его руководством.
Об этом говорится в заявлении главы МВФ, распространенном в среду по итогам переговоров с Президентом Украины.
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“У меня была хорошая и конструктивная встреча с Президентом Порошенко и его командой, во время которой мы обсудили последние экономические события и перспективы для Украины, а также реализацию мероприятий в рамках соглашения Stand-By, утвержденной исполнительным советом МВФ 18 декабря 2018 года”, – подчеркивается в заявлении.
При этом Лагард выразила готовность МВФ продолжать поддержку Украины вместе с другими международными партнерами “в ее реформаторских усилиях под руководством Президента Порошенко”.
В то же время глава Фонда подчеркнула необходимость ускорить реформы в Украине и перейти к более мощному экономическому росту, необходимому для стабильного улучшения уровня жизни людей”.
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