В программу бонус к депозиту добавился новый банк – Банк Сич с депозитом “Скарбниця” и “Скарбниця+”.

Срок вклада и ставка выглядят следующим образом:

6 мес. – 16,00%,

9 мес. – 16,50%,

12 мес. – 18,00%,

15 мес. – 17,00%.

Срок вклада: 6 мес – 15 мес. Минимальная сумма вклада: 15 000 грн.

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В акции не участвуют депозиты:

Менее 15 000 гривен,

Срок менее 6 месяцев,

Открытые до подачи заявки,