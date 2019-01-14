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В программу бонус к депозиту добавился новый банк

В программу бонус к депозиту добавился новый банк

В программу бонус к депозиту добавился новый банк – Банк Сич с депозитом “Скарбниця” и “Скарбниця+”.

Срок вклада и ставка выглядят следующим образом:

  • 6 мес. – 16,00%,
  • 9 мес. – 16,50%,
  • 12 мес. – 18,00%,
  • 15 мес. – 17,00%.

Срок вклада: 6 мес – 15 мес. Минимальная сумма вклада: 15 000 грн.

Кроме этого, вы можете получить дополнительный бонус к депозитам у нас на портале.

В акции не участвуют депозиты:

  • Менее 15 000 гривен,
  • Срок менее 6 месяцев,
  • Открытые до подачи заявки,
  • При указании недостоверных данных.
По материалам Finance.UA
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