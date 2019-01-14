В Давосе дали старт реализации крупного энергетического проекта в Украине

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В Давосе состоялось подписание соглашения между норвежской NBT, французской Total и Европейским банком реконструкции и развития о реализации проекта ветровой энергетики “Сиваш”.
Церемония подписания состоялась при участии Президента Петра Порошенко и президента ЕБРР Сумы Чакрабарти.
“Подписание этого документа показывает, что Украина реформируется. Она уже реформирует свою энергетику несколько лет, приближаясь к стандартам ЕС”, – сказал после подписания президент ЕБРР.
“Мы видим, что Украина станет лидером в этой области, поскольку это крупнейший проект ветровой энергетики”, – заявил Чакрабарти.
“Приход NBT и Total показывает, что Украина теперь второй по величине европейский рынок. NBT реализует еще больше проектов. Я в этом уверен. Иностранные инвесторы возвращаются в Украину”, – добавил он.
Как сообщили в пресс-службе Национального инвестиционного совета, NBT планирует строительство нового ветрового энергетического комплекса в Украине.
По словам генерального директора NBT Юара Викена, компания имеет достаточный потенциал для построения дополнительных 700-800 МВт ветровых мощностей в Украине.
Строительство предварительно планируется начать в Запорожской области в следующие 6-9 месяцев.
В компании уточнили, что сейчас с помощью партнеров осуществляют оценку ЕРС подрядчиков и поставщиков ветровых турбин, которые будут задействованы в проекте.
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