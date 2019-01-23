Электромобили Tesla скоро получат «режим часового» - Маск

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Владельцы Tesla вскоре получат возможность наблюдать повреждения (и записывать их), которые происходят с их транспортом, когда он остается без присмотра. Tesla представляет Tesla Sentry Mode — «режим часового Tesla» — для всех автомобилей с усовершенствованным автопилотом (Enhanced Autopilot).
Об этом Илон Маск сообщил в Twitter.
Маск не раскрывал дополнительной информации касательно того, когда эта функция станет доступна и как конкретно она будет работать.
Как следует из названия, функция будет «стоять на страже», так сказать, либо поддерживая работающий видеорегистратор на парковке, либо автоматически включая его, если автомобиль с чем-то сталкивается или обо что-то ударяется. Скорее всего, она будет работать как обычный видеорегистратор с функцией автоматического включения при ударе. Впрочем, подробностей не так много.
В октябре Tesla выпустила версию 9.0 своего программного обеспечение, которая включала ряд обновлений, включая новый пользовательский интерфейс на центральном дисплее и возможность использовать встроенные камеры в передней части автомобиля в качестве видеорегистратора. Функция видеорегистратора доступна только в автомобилях Tesla, выпущенных после августа 2017 года.
В настоящее время функция видеорегистратора позволяет владельцам записывать и сохранять видеозаписи, снятые передней камерой автомобиля, на USB-флешку. Но сперва владельцы должны настроить флешку в Windows или MS-DOS и добавить папку на базовом уровне под названием TeslaCam. Затем настроенную флешку можно вставить в один из USB-портов в передней части автомобиля. При правильной настройке значок видеорегистратора появляется в строке состояния в виде красной точки, указывающей на то, что запись ведется.
Владельцы могут нажать на иконку, чтобы сохранить 10-минутный видеоклип, либо зажать иконку и поставить запись на паузу. Записи, которые не были загружены, удаляются автоматически.
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