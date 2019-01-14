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Правительство обещает обеспечить школы бесплатными электронными учебниками

Правительство обещает обеспечить школы бесплатными электронными учебниками

Правительство утвердило решение, согласно которому учителя и ученики будут обеспечены бесплатными учебниками как в бумажном , так и электронном форматах.

Соответствующее решение утверждено на заседании Кабинета Министров, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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«В Законе «Об образовании» мы впервые предусмотрели, что государство гарантирует бесплатное обеспечение не только бумажными, но и электронными учебниками. Теперь правительство приняло Порядок, которым определяется конкретный механизм этого. Причем речь идет и об электронных версиях бумажных учебников в формате pdf, и о собственно электронных учебниках и учебниках с аудиосопровождением», – пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Доступ к е-учебникам, право использования которых приобретено государством, ученики и учителя будут получать через национальную образовательную электронную платформу.

Также бесплатно учебниками обеспечат тех, кто получает полное среднее образование не только в школах и учреждениях профобразования (как это было ранее), а и в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования (колледжи и техникумы). Педработники будут получать, кроме учебников, и учебно-методическую литературу.

По материалам УКРИНФОРМ
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