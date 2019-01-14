Emirates изменила норму провоза багажа

Ближневосточный перевозчик Emirates (ОАЭ) уменьшит бесплатную норму провоза багажа по ряду тарифов экономического класса.

Об этом пишет avianews.

Новации начнут действовать для билетов, выпущенных 4 февраля и после этой даты.

Согласно новой концепции:

По тарифам экономического класса Special бесплатная норма будет уменьшена с 20 килограмм до 15 килограмм, для тарифов Saver – с 30 до 25 килограмм на рейсах, где применяется весовая концепция провоза багажа.

На маршрутах в Америку и на рейсах из Африки, где применяется штучная концепция перевозки, бесплатная норма провоза будет уменьшена только для тарифа Special – с двух до одного места багажа весом до 23 килограмм.

На рейсах между Америкой и странами ЕС, а также на рейсах в Америке бесплатная норма провоза будет уменьшена как для тарифа Special, так и для тарифа Saver – с двух до одного места багажа весом до 23 килограмм.

Для остальных тарифов продолжат действовать старые правила. Они предусматривают бесплатный провоз 30-35 килограмм багажа по тарифам эконом-класса Flex и Flex Plus, 40 килограмм в бизнес-классе и 50 килограмм в первом классе в случае применения весовой концепции.

На маршрутах, где действует штучная концепция, пассажиры с билетами по тарифам эконом-класса Flex и Flex plus смогут бесплатно провозить два места багажа весом до 23 килограмм каждое. В бизнес-классе и в первом классе норма останется на уровне два места весом до 32 килограмм каждое.