Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 54 0

Emirates изменила норму провоза багажа

Emirates изменила норму провоза багажа

Ближневосточный перевозчик Emirates (ОАЭ) уменьшит бесплатную норму провоза багажа по ряду тарифов экономического класса.

Об этом пишет avianews.

Новации начнут действовать для билетов, выпущенных 4 февраля и после этой даты.

Согласно новой концепции:

  • По тарифам экономического класса Special бесплатная норма будет уменьшена с 20 килограмм до 15 килограмм, для тарифов Saver – с 30 до 25 килограмм на рейсах, где применяется весовая концепция провоза багажа.
  • На маршрутах в Америку и на рейсах из Африки, где применяется штучная концепция перевозки, бесплатная норма провоза будет уменьшена только для тарифа Special – с двух до одного места багажа весом до 23 килограмм.
  • На рейсах между Америкой и странами ЕС, а также на рейсах в Америке бесплатная норма провоза будет уменьшена как для тарифа Special, так и для тарифа Saver – с двух до одного места багажа весом до 23 килограмм.

Для остальных тарифов продолжат действовать старые правила. Они предусматривают бесплатный провоз 30-35 килограмм багажа по тарифам эконом-класса Flex и Flex Plus, 40 килограмм в бизнес-классе и 50 килограмм в первом классе в случае применения весовой концепции.

На маршрутах, где действует штучная концепция, пассажиры с билетами по тарифам эконом-класса Flex и Flex plus смогут бесплатно провозить два места багажа весом до 23 килограмм каждое. В бизнес-классе и в первом классе норма останется на уровне два места весом до 32 килограмм каждое.

По материалам Avianews.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина