Emirates изменила норму провоза багажа

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Ближневосточный перевозчик Emirates (ОАЭ) уменьшит бесплатную норму провоза багажа по ряду тарифов экономического класса.
Об этом пишет avianews.
Новации начнут действовать для билетов, выпущенных 4 февраля и после этой даты.
Согласно новой концепции:
Для остальных тарифов продолжат действовать старые правила. Они предусматривают бесплатный провоз 30-35 килограмм багажа по тарифам эконом-класса Flex и Flex Plus, 40 килограмм в бизнес-классе и 50 килограмм в первом классе в случае применения весовой концепции.
На маршрутах, где действует штучная концепция, пассажиры с билетами по тарифам эконом-класса Flex и Flex plus смогут бесплатно провозить два места багажа весом до 23 килограмм каждое. В бизнес-классе и в первом классе норма останется на уровне два места весом до 32 килограмм каждое.
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