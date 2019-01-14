Apple полностью перейдет на дисплеи OLED в 2020 году

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Согласно источникам в отрасли, компания Apple может отказаться от ЖК-дисплеев лишь в следующем году.
Таким образом, модель iPhone XR 2019 не получит экран OLED.
Ранее сообщалось, что компания сможет полностью перейти на экраны OLED в iPhone в текущем календарном году, но японский поставщик отмечает, что продолжит выполнять заказы Apple на жидкокристаллические дисплеи.
Компания Japan Display в настоящий момент ищет инвестора, который позволит ей в течение года переключиться на производство экранов OLED, но в этом году компания все еще будет поставлять Apple ЖК-экраны.
Согласно недавнему отчету Wall Street Journal, iPhone XR 2019 сохранит ЖК-дисплей, но получит двойную камеру и более быстрый LTE.
В то же время, технология OLED позволяет делать экраны более тонкими, произвольной формы и даже гибкими. Размер пикселя на таких экранах потенциально может быть значительно меньше, чем в случае применения LCD.
Продажи модели XR 2018 года, судя по всему, не слишком высоки. Компания Apple преуменьшает важность плохих продаж, отмечая, что более дешевый телефон XR стал “самым популярным iPhone” с момента старта продаж в октябре. Но продажи iPhone явно падают – это явление, которое обычно не характерно для Apple.
Ожидается, что дизайн смартфонов iPhone 2020 года будет серьезно отличаться от нынешних моделей. Также сообщается, что 2020 год будет годом перехода на iPhone 5G.
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