Климпуш-Цинцадзе считает, что Северный поток-2 будет иметь ужасные последствия для Украины

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Украина не видит готовности остановить строительство “Северного потока-2” в европейских столицах, и это будет иметь ужасные последствия.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время участия в панельной дискуссии Украинского дома в Давосе,
“Я боюсь, что “Северный поток-2” будет построен. К сожалению, аргументы Украины, Польши, стран Балтии не воспринимаются в других столицах”, – сообщает Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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“Вопрос в том, когда он будет построен. И удастся ли в процессе его воплощения достичь с Россией и ЕС соглашения по транзиту через Украину. Если транзита не будет – это будет прямым приглашением Российской Федерации к еще одному полномасштабному вооруженному нападению на Украину”, – сказала вице-премьер.
По ее словам, понимая угрозы, Украина согласилась на трехсторонние переговоры с ЕС и Россией, раунд которых состоялся в понедельник, 21 января. Россия заявила, что правила ЕС не распространяются на Украину. Хотя и ЕС, и Украина настаивают именно на таком подходе.
“Я думаю, основное, что мы услышали в этих переговорах – что Россия будет готова их продолжить только после мая. Это свидетельствует о том, что Россия имеет большие надежды на президентские выборы в Украине. Думаю, всем надо очень-очень серьезно воспринять этот сигнал”, – рассказала она.
Климпуш-Цинцадзе отметила, что РФ стремится получить президента, с которым можно будет договориться на российских условиях. И даже вернувшись к столу переговоров в мае, она будет готова говорить лишь о продлении десятилетнего контракта, срок которого сейчас истекает.
“Это означает, что Российская Федерация не собирается честно играть по правилам после постройки “Северного потока-2” и будет использовать его как рычаг влияния против Европы, как использовала вопрос газа десятилетиями против Украины. Это должно отрезвить наших коллег в ЕС”, – пояснила она.
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