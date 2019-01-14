На Черниговщине построят солнечную электростанцию за 9 млн евро

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Менский городской совет Черниговской области предоставил разрешение на выделение в аренду земельного участка под строительство солнечной электростанции мощностью 9 МВт.
Об этом сообщил городской голова Геннадий Примаков на своей странице в Facebook.
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“Мощность станции 9 МВт, создание около 20 рабочих мест со средней заработной платой 7-8 тыс. грн. Построить станцию обещают до конца 2019 года. Спасибо всем депутатам, которые поддержали такой важный развивающий проект для нашей общины”, – говорится в сообщении.
По словам Примакова, будет строить станцию винницкое ООО “САНВИН 28” за грантовые средства проекта +KNESS. Общая сумма инвестиции – 9 млн евро.
Солнечную электростанцию разместят на 18 га за городской свалкой.
“Мы получаем налоги + рабочие места + развитие общины. Рядом по генплану планируется строительство индустриального парка – потенциального потребителя электрической энергии”, – написал Примаков в комментарии под своим постом.
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