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На Черниговщине построят солнечную электростанцию за 9 млн евро

На Черниговщине построят солнечную электростанцию за 9 млн евро

Менский городской совет Черниговской области предоставил разрешение на выделение в аренду земельного участка под строительство солнечной электростанции мощностью 9 МВт.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Примаков на своей странице в Facebook.

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“Мощность станции 9 МВт, создание около 20 рабочих мест со средней заработной платой 7-8 тыс. грн. Построить станцию обещают до конца 2019 года. Спасибо всем депутатам, которые поддержали такой важный развивающий проект для нашей общины”, – говорится в сообщении.

По словам Примакова, будет строить станцию винницкое ОООСАНВИН 28” за грантовые средства проекта +KNESS. Общая сумма инвестиции – 9 млн евро.

Солнечную электростанцию разместят на 18 га за городской свалкой.

“Мы получаем налоги + рабочие места + развитие общины. Рядом по генплану планируется строительство индустриального парка – потенциального потребителя электрической энергии”, – написал Примаков в комментарии под своим постом.

По материалам УКРИНФОРМ
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