Объемы мирового турпотока достигли рекордной отметки

В 2018 году туристы со всего мира совершили 1,4 миллиарда международных путешествий, что на 6% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO), отмечая, что таких показателей планировалось достичь лишь в 2020 году.

Путешественники стали чаще посещать Ближний Восток (+10%) и Африку (+7%), а количество поездок в Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу выросло на 6%.

В прошлом году количество иностранных туристов в Европе достигло 713 миллионов, в Азиатско-Тихоокеанском регионе было зарегистрировано 343 миллиона гостей, в странах Северной и Южной Америк – 217 миллионов, в Африке – 67 миллионов, на Ближнем Востоке – 64 миллиона.

Ожидается, что в 2019 году турпоток в мире вырастет еще на 3-4% из-за стабильных цен на топливо, что приводит к доступности авиаперевозок. Также есть тенденция к значительному увеличению количества поездок из развивающихся стран.

В этом году путешественники будут больше проявлять интерес к спортивному и оздоровительному туризму, а также к поездкам, в которых принимают участие представители нескольких поколений.