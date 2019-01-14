Аграрный комитет представил законопроект о рынке земли

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Аграрный комитет парламента, не дождавшись от Кабмина подачи в Верховную Раду законопроекта “Об обороте земель”, разработал собственный.
В декабре 2018 года проект был представлен на заседании рабочей группы аграрного комитета. Его обсуждение состоялось 16 января, а в течение 2019 года его планируют обсудить в широком кругу на уровне местных общин.
Законопроект предлагает, в частности:
- Иностранцы и иностранные компании не смогут воспользоваться правом владения украинской землей. До полноценного запуска рынка земли будет действовать переходный период. Авторы инициативы предлагают, чтобы в течение 2019-2024 годов право покупать землю получили только физические лица – граждане Украины.
- Гражданин Украины может быть учредителем или членом только одного фермерского хозяйства.
- После 2024 года право покупать землю предлагается предоставить украинским аграрным компаниям, которые последние три года являются сельскохозяйственными производителями, то есть доходы которых от реализации выращенной ими аграрной продукции за последние три года составили более 75%.
- Украинские компании смогут сконцентрировать 30% аграрных земель района, 15% земель области, 0,5% земель Украины. По решению областного совета, общий размер участков компаний на территории области может быть уменьшен.
- Авторы проекта считают, что цена на землю должна равняться экспертной денежной оценке, установленной на время продажи участка, кроме тех, которые выставлены на земельные торги. Цена не может быть ниже нормативно-денежной оценки.
- Владельцы будут иметь право продавать землю через электронные аукционы. Государственную и коммунальную землю предлагается реализовывать только через электронные аукционы.
Закон о продлении моратория до 1 января 2020 года обязывает правительство подать законопроект “Об обороте земель” до 1 марта 2019 года. Однако ни у кого нет уверенности, что Кабинет министров “созреет” к этому.
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