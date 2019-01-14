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Приватбанк заменит четверть банкоматов (фото)

Приватбанк заменит четверть банкоматов (фото)

Государственный Приватбанк намерен заменить новыми моделями четвертую часть из 7 тысяч действующих банкоматов.

Об этом рассказал руководитель розничного бизнеса банка Алексей Шабан.

По его словами, новые модели будут работать как на выдачу, так и на прием наличных. Особенностью таких банкоматов будет то, что они смогут принимать наличку до 200 купюр.

Новые банкоматы оснащены модулем бесконтактного считывания карт.

На сегодня уже закуплено 250 банкоматов. Старые модели будут утилизированы.

По материалам Минфин.com.ua
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