ТОП-3 самых дорогих авто 2018 года выпуска (фото)

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Автоцентр опубликовал подборку авто 2018 года выпуска с самыми большими ценниками.
Возглавил рейтинг внедорожник Rolls-Royce Cullinan стоимостью 470 тыс. долларов. Авто длиной 5,3 метра с просторным салоном, отделанным дорогими материалами, и 571 лошадиной силой под капотом назвали в честь самого большого в мире бриллианта, украшающего корону Британской Империи.
Второе место взял снова-таки внедорожник Lamborghini Urus – кстати, первый внедорожник этой марки. За него придется отдать около 340-410 тыс. долларов, но взамен можно получить эксклюзивное авто – одно из 3,5 тыс. существующих, – на 641 коня под капотом. Максимум в 305 км в час авто развивает за 3,6 секунды.
Закрывает тройку лидеров еще один внедорожник – Mercedes-AMG G63 за 262-380 тыс. долларов. Авто весит всего 2,48 тонны, разгоняется до сотни за 4,3 секунды, его “максималка“ составляет 245 км в час, а под капотом – 585 лошадей.
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