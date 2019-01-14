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Минрегион планирует классифицировать улицы

Минрегион планирует классифицировать улицы

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассматривает нормы о введении классификации улиц в зависимости от их функционального назначения: для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, автомобилей или смежного движения.

Об этом сообщает заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.

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“Для эффективного планирования населенного пункта достаточно большое значение имеет классификация улиц по их функциональному назначению. То есть – для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта или автомобилей. Это действительно позволяет более эффективно организовывать работу транспорта и создавать безопасные и комфортные условия для пешеходов”, – говорится в сообщении.

Согласно этой классификации могут быть прописаны требования и рекомендации относительно ширины различных функциональных зон: пешеходной, велосипедной и т.д.

Также это может позволить:

  • минимизировать пробки в городах;
  • уменьшить уровень автомобилизации за счет приоритета общественного транспорта;
  • организовывать многофункциональные улицы для гармоничного развития населенных пунктов.

По материалам Finance.UA
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