Минрегион планирует классифицировать улицы

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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассматривает нормы о введении классификации улиц в зависимости от их функционального назначения: для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, автомобилей или смежного движения.
Об этом сообщает заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.
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“Для эффективного планирования населенного пункта достаточно большое значение имеет классификация улиц по их функциональному назначению. То есть – для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта или автомобилей. Это действительно позволяет более эффективно организовывать работу транспорта и создавать безопасные и комфортные условия для пешеходов”, – говорится в сообщении.
Согласно этой классификации могут быть прописаны требования и рекомендации относительно ширины различных функциональных зон: пешеходной, велосипедной и т.д.
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