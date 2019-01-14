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HP анонсировала новые хромбуки на процессорах Intel

HP анонсировала новые хромбуки на процессорах Intel

HP объявила о пополнении семейства хромбуков для сферы образования двумя новыми моделями — Chromebook x360 11 G2 Education Edition и Chromebook 11 G7 Education Edition.

Новинки почти идентичны по функциональности за исключением того, что модель Chromebook x360 11 G2 Education Edition представляет собой ноутбук-трансформер, который можно также использовать в качестве планшета.

Chromebook x360 11 G2 Education Edition оснащён 11-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением HD (1366 × 768 точек), двумя портами USB-C, одним портом USB, аудиоразъёмом для наушников и слотом для карт памяти SD. Имеющийся шарнир позволяет поворачивать экран на 360 градусов, превращая устройство в планшет с поддержкой ввода данных с помощью цифрового стилуса Wacom EMR, предоставляемого опционально.

Chromebook x360 11 G2 EE поставляется с двухъядерным процессором Intel Celeron N4000 или четырёхъядерным Celeron N4100, с 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопителем на 32 или 64 Гбайт и батареей ёмкостью 47,36 Вт·ч, обеспечивающей до 11,5 часов работы в автономном режиме.

По материалам 3dnews.ru
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