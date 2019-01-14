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Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регулятор

Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регулятор

Глава общественного совета Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Василий Котко заявил о законности новых платежек за газ.

По его словам, платежки, рассчитанные на основании норм потребления, являются корректными и потребителям нужно их оплатить.

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“В нынешней ситуации, все, что выставлено облгазами, оно так сказать законно. Это законная цена на газ, законные нормы потребления, теперь суд подтвердил. Это абсолютно законные платежки и потребителям надо, на мой взгляд, по этим платежами платить”, – сказал Котко.

Он также добавил, что после того, как Кабинет министров утвердит новые нормы, потребителям, в случае переплаты, будет осуществлен перерасчет.

“Кабинет министров должен будет утвердить нормы потребления более-менее нормальные … И тогда облгазы будут вынуждены и произведут перерасчет платежек”, – сказал глава совета.

Ранее в Нафтогазе сообщили, что из-за отмены судом норм потребления газа, украинцы, у которых не установлен газовый счетчик, получили завышенные платежки за газ. В Нафтогазе призвали граждан сообщать о получении таких платежек на правительственную горячую линию.

По материалам hromadske.tv
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