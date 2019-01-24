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Снижение цены на газ для населения приведет к проблемам с МВФ - эксперт

Снижение цены на газ для населения приведет к проблемам с МВФ - эксперт

Призывы снизить цену на газ для населения могут хорошо звучать, но если такая политика будет внедрена и приведет к финансовым проблемам в “Нафтогазе”, то в долгосрочном плане ее нельзя назвать надежной.

Такие действия также приведут к задержке траншей от МВФ, что нежелательно, учитывая график выплат по внешнему долгу, рассказал эксперт ООН по экономическим отношениям Григор Агабекян.

“Да, это звучит хорошо. Но если это приведет к финансовым проблемам в “Нафтогазе”, я думаю, что в долгосрочном плане ситуация не будет надежной”, – сказал Агабекян, отвечая на вопрос о предвыборных обещаниях снизить цену на газ для населения в два или четыре раза.

В то же время, по словам Агабекяна, важно найти способы защиты наиболее уязвимых слоев населения и смягчения последствий повышения тарифов для них. Экономист добавил, что транши МВФ, которые сейчас получает Украина, очень важны, особенно учитывая график выплат по внешнему долгу.

“Я думаю, если будет резкое несогласие с Международным валютным фондом и вместо того, чтобы следовать их рекомендациям, состоятся шаги в обратном направлении, то достаточно прогнозируемым результатом будет то, что следующий транш просто задержат. Это абсолютно нежелательно”, – пояснил он.

По материалам УКРИНФОРМ
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