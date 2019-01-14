Смартфоны Oppo могут получить камеру-перископ

В сети появилась новая порция неофициальной информации о производительных смартфонах OPPO R19 и Vivo X25, анонс которых ожидается в текущем году

Особенностью OPPO R19 станет необычная фронтальная камера.

OPPO R19 получит камеру-перископ. Речь идёт о выдвижном модуле, прячущемся в верхней части корпуса. Не исключено, что в соответствии с прежними слухами эта селфи-камера окажется сдвоенной.

Смартфон Vivo X25 якобы будет оснащён выдвижной фронтальной камерой. Причём, если у OPPO R19 этот блок расположится по центру корпуса, то у Vivo X25 он будет смещён ближе к одной из боковых сторон. Именно такое исполнение селфи-камеры имеет аппарат Vivo NEX.

Использование камер-перископов позволит оснастить смартфоны OPPO R19 и Vivo X25 полностью безрамочным дисплеем. Экран займёт около 95 % площади фронтальной поверхности. По всей видимости, в область дисплея будет интегрирован сканер отпечатков пальцев.