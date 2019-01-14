Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформ

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что через 1-3 года граждане Украины почувствуют плоды реформ и повышение уровня жизни.

“Кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, отступает. Отступает благодаря совместным усилиям власти, общества, бизнеса…

Восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни… Уже совсем недалека перспектива – год, два, от силы три – когда наконец плоды реформ станут ощутимыми для абсолютного большинства общества”, – заявил Порошенко.

Ранее Порошенко заявлял, что в Украине запустили и успешно воплощают наиболее масштабные и наиболее глубокие изменения и реформы в истории страны.

“Мы достигли весомого прогресса в модернизации экономики, и это было признано всеми. Мы запустили широкомасштабные реформы в бюджетной сфере, сфере приватизации, образования, здравоохранения, пенсионной системы, децентрализации и многих других”, – отметил президент.