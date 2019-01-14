Клиентам обанкротившихся страховых вернут деньги задним числом

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Украинцы, потерявшие свои сбережения в лайфовых страховых компаниях, могут рассчитывать на возмещение части потерянных средств. На днях Нацкомфинуслуг одобрил законопроект, который расширяет сферу компетенций Фонда гарантирования вкладов на деятельность таких учреждений.
Если депутаты поддержат инициативы чиновников, пострадавшие вкладчики СК смогут получить до 200 тыс. грн. от Фонда. Причем нормы законопроекта распространяются не только на нынешних клиентов страховых – компенсации положены всем, кто потерял деньги с 2011 года.
Как и в случае с банками, финансировать проект авторы документа предлагают за счет взносов самых страховых. Для этого ФГВФЛ должен будет создать субфонд. Изначально на его формирование компании обязаны будут сброситься по 1% от уставного капитала. А затем ежеквартально перечислять еще по 1% от суммы привлеченных премий в гривне и 1,2% – в валюте.
Максимальная сумма возмещения по накопительным договорам страхования жизни составляет 200 тыс. грн. Предусмотрено, что в случае аннулирования лицензии, Фонд гарантирования станет вводить в СК временную администрацию, а уже через 20 дней начнет выплачивать гарантированные компенсации. В течение 30 дней объявляется конкурс на передачу активов и обязательств компании другим участникам рынка, и если таковых не найдется, начинается процесс ликвидации компании-банкрота.
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