Беларусь повышает тариф на транзит российской нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси решило повысить на 7,6% тарифы на транспортировку нефти.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новые цены вступят в силу 1 февраля 2019 года.

Отмечается, что данное повышение отражает договоренности между Минском и Москвой от 2010 года.

В министерстве подчеркнули, что тарифы являются низкими, если сравнивать их с аналогичными в сопредельных государствах.