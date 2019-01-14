Маршрутки в больших городах должны исчезнуть как класс — Омелян

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет, что в больших городах пассажирские перевозки должны осуществлять большие автобусы, а маршрутки должны исчезнуть как класс.
Об этом он сказал в эфире “5 канала”.
Читайте также: Омелян рассказал, зачем нужен новый аэропорт на границе Днепропетровской и Запорожской областей
“Я убежден, что альтернативы большим автобусам в крупных городах нет. Маршрутки должны исчезнуть как класс – в Киеве, в Днипре, в Харькове их быть не может. Мы приложим все усилия, чтобы они исчезли”, – сказал Омелян.
Он добавил, что в этом году в Украине будут десятки новых маршрутов с новыми “Неопланами”.
Также он анонсировал проверки в сфере пассажирских перевозок, поскольку с 1 января мораторий на проверки бизнеса остановлен. По словам министра, планируется проверять не только подвижной состав, который осуществляет перевозку, но и автобазы, состояние водителей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коболев: Если цену на газ снизят, доллар будет по 60Вчера, 10:00 - 12371 70
В Нафтогазе назвали себестоимость добычи природного газаВчера, 12:00 - 3188 10
В Минсоцполитики назвали риски монетизации субсидий (инфографика)Вчера, 14:00 - 760 9
Количество банков в России за пять лет сократилось вдвоеВчера, 09:30 - 649 9
ГФС будет лишать субсидий за зарплату в конвертахВчера, 11:00 - 1812 8
Коболев: Если цену на газ снизят, доллар будет по 60Вчера, 10:00 - 12371 70
Попытки намеренно расшатывать курс гривны уже не работают - НБУВчера, 21:30 - 3341
В Нафтогазе назвали себестоимость добычи природного газаВчера, 12:00 - 3188 10
ГФС будет лишать субсидий за зарплату в конвертахВчера, 11:00 - 1812 8
Налоговая назвала количество украинцев с годовым доходом свыше 1 млн гривенВчера, 11:30 - 1565 3
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 1941
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 3915 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 9938 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2116 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1620