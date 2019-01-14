Маршрутки в больших городах должны исчезнуть как класс — Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет, что в больших городах пассажирские перевозки должны осуществлять большие автобусы, а маршрутки должны исчезнуть как класс.

Об этом он сказал в эфире “5 канала”.

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“Я убежден, что альтернативы большим автобусам в крупных городах нет. Маршрутки должны исчезнуть как класс – в Киеве, в Днипре, в Харькове их быть не может. Мы приложим все усилия, чтобы они исчезли”, – сказал Омелян.

Он добавил, что в этом году в Украине будут десятки новых маршрутов с новыми “Неопланами”.

Также он анонсировал проверки в сфере пассажирских перевозок, поскольку с 1 января мораторий на проверки бизнеса остановлен. По словам министра, планируется проверять не только подвижной состав, который осуществляет перевозку, но и автобазы, состояние водителей.