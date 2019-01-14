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Как открыть вклад "для ленивых"

Хотите открыть депозит, но нет желания или времени идти в банк? И не нужно. В большинстве банков это можно сделать удаленно, сидя дома или в офисе.

В нашем новом материале журналисты finance.ua разбирались, как работает такая услуга:

Как открыть депозит из дома 🛋️

Кстати, вы всегда можете получать больше с ваших депозитов. Finance удалось договориться с банками, чтобы вы могли получать бонусы к процентным ставкам. Деньги никогда не помешают. А выгодную прибавку к проценту можно оформить в три шага.

Бонусы к депозитам 💰

По материалам Finance.UA
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