Как открыть вклад "для ленивых"

Хотите открыть депозит, но нет желания или времени идти в банк? И не нужно. В большинстве банков это можно сделать удаленно, сидя дома или в офисе.

В нашем новом материале журналисты finance.ua разбирались, как работает такая услуга:

Кстати, вы всегда можете получать больше с ваших депозитов. Finance удалось договориться с банками, чтобы вы могли получать бонусы к процентным ставкам. Деньги никогда не помешают. А выгодную прибавку к проценту можно оформить в три шага.