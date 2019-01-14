ЦБТ — пассивный доход на бирже без лишнего риска

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Группа компаний Центр Биржевых Технологий сделала многое для того, чтобы утверждение «на бирже можно зарабатывать» стало аксиомой. Главный вопрос в выборе способа. Выучиться на трейдера не проблема, но занятие это требует ничуть не меньше времени, чем любая другая профессиональная деятельность. А времени часто не хватает. Самый популярный запрос, с которым приходят к финансовым консультантам ЦБТ — пассивный доход, его варианты и организация. Самый популярный ответ — «Синхронная торговля».
«Синхронная торговля» — уникальный проект, объединяющий трейдеров и инвесторов к взаимной выгоде. Первые активно торгуют на своих деньгах, а вторые подключаются к ним и на собственном счете автоматически копируют все сделки за комиссию с прибыли. Инвестору доступна вся информация по трейдерам — он может выбрать осторожного или рискового, торгующего без убытков или того, кто покрывает убытки большой прибылью, консерватора или поклонника необычных стратегий. В ЦБТ именно такой пассивный доход рекомендуют новичкам и советуют отдавать предпочтение не людям, а торговым роботам. Самым стабильным и безопасным из которых на сегодня является ASProfiWay.
Почему роботы лучше людей в биржевых торгах?
За действиями трейдера-человека стоит внимательно следить, чтобы вовремя отключиться, если он начнет ошибаться. Для этого необходимы специальные знания. С роботом такой необходимости нет. Роботы не ошибаются и всегда следуют заданному алгоритму. Если предыдущие результаты устраивали, сюрпризов не будет.
Финансовый эксперт и глава группы компаний Центр Биржевых Технологий Богдан Троцько регулярно тестирует на себе все востребованные инвестиционные продукты. Не остался без внимания и ASProfiWay. «Робот очень консервативный. Кривая доходности ровная, без резких взлетов и провалов. Стабильная прибыль в районе 7% в месяц», — констатирует Богдан Сергеевич. Руководитель ЦБТ отметил, что робота можно рассматривать для инвестиций тем, кто избегает рисков. Если вы — один из них, воспользуйтесь этим проверенным способом пассивного заработка. Обращайтесь в ЦБТ, чтобы получить все ответы на вопросы о ASProfiWay и помощь с подключением. Начинайте зарабатывать легко, приятно и не тратя времени — роботы сделают все за вас.
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