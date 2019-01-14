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МВФ дал новый прогноз по ценам на нефть

МВФ дал новый прогноз по ценам на нефть

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по ценам на нефть в 2019 и 2020 годах, скорректировав его до уровня ниже 60 долларов за баррель, сказано в новом докладе организации World Economic Outlook.

В этом году, по мнению МВФ, цена на нефть составит 58,95 доллара за баррель, а в следующем – 58,74 доллара. При этом в октябре 2018-го в докладе организации цена прогнозировалась на уровне 69 и 66 долларов за баррель соответственно.

Эксперты отметили, что цены на нефть с августа прошлого года менялись, в частности, под влиянием политики США в отношении экспорта иранской нефти и опасений по поводу снижения мирового спроса.

“По состоянию на начало января цены на нефть зафиксировались на уровне около 55 долларов за баррель, и рынки ожидали, что цены в целом останутся вблизи этого уровня в течение следующих 4-5 лет”, – пояснили они.

Напомним, сегодня стоимость нефти прервала тенденцию к росту, которая продолжалась почти четыре недели на фоне американо-китайских переговоров и сигналов о сокращении добычи ресурса в мире. Если цена фьючерсов на Brent к 7.00 по киевскому времени выросла до 62,96 доллара, то к 11.30 их цена снизилась на 23 цента – до 62,47 доллара, подешевев на 0,37%.

В конце 2018 года сообщалось, что согласно опросам, проведенным американской газетой The Wall Street Journal, нефть марки Brent в этом году будет в среднем стоить чуть больше 69 долларов за баррель, а WTI – больше 63 долларов.

По материалам Сегодня
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