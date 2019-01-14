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Пассажирский лайнер впервые совершил перелет на биотопливе

Пассажирский лайнер впервые совершил перелет на биотопливе

Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner эмиратской авиакомпании Etihad Airways впервые совершил многочасовой перелет на биотопливе, изготовленном из солероса.

Баки лайнера были заполнены смесью обычного авиационного топлива и биотоплива из солероса в пропорции 1 к 1. На этой смеси самолет выполнил перелет из Абу-Даби в Амстердам, проведя в воздухе более семи часов.

Состоявшийся полет лайнера признан полностью успешным. Доработка двигателей лайнера или его топливной системы для заправки смесью керосина и биотоплива не потребовалась.

Биотопливо для лайнера Boeing 787 было выработано предприятием ISEAS (Integrated Seawater Energy and Agriculture System) в Масдаре в Абу-Даби. Проект финансируют компании Boeing, Etihad Airways, Honeywell UOP, General Electric, Safran и Takreer.

По материалам Економічна Правда
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