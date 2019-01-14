Пассажирский лайнер впервые совершил перелет на биотопливе

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Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner эмиратской авиакомпании Etihad Airways впервые совершил многочасовой перелет на биотопливе, изготовленном из солероса.
Баки лайнера были заполнены смесью обычного авиационного топлива и биотоплива из солероса в пропорции 1 к 1. На этой смеси самолет выполнил перелет из Абу-Даби в Амстердам, проведя в воздухе более семи часов.
Состоявшийся полет лайнера признан полностью успешным. Доработка двигателей лайнера или его топливной системы для заправки смесью керосина и биотоплива не потребовалась.
Биотопливо для лайнера Boeing 787 было выработано предприятием ISEAS (Integrated Seawater Energy and Agriculture System) в Масдаре в Абу-Даби. Проект финансируют компании Boeing, Etihad Airways, Honeywell UOP, General Electric, Safran и Takreer.
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