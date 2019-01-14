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Huawei вложит 100 млрд долларов в сетевую инфраструктуру

Huawei вложит 100 млрд долларов в сетевую инфраструктуру

Китайский производитель телеком-оборудования и смартфонов Huawei сообщил о намерениях инвестировать 100 млрд долларов в перестройку сетевой инфраструктуры в течение следующих пяти лет.

Huawei увеличит свои инвестиции для достижения четырех основных целей: сокращение размеров сети, минимизация транзакционных моделей сети, обеспечение максимальной кибербезопасности и защита конфиденциальности в рамках Общего регламента защиты данных (GDPR), соответствующего европейским стандартам.

Об этом на встрече с журналистами рассказал основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei).

“Мы планируем в ближайшие пять лет вложить значительные средства в исследования и разработки, чтобы построить лучшую в мире сеть”, – заявил он, добавив, что Huawei всегда будет руководствоваться принципами кибербезопасности и защиты конфиденциальности.

По материалам internetua.com
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