Попытки намеренно расшатывать курс гривны уже не работают - НБУ

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Участники валютного рынка привыкли к режиму гибкого курсообразования и не паникуют во время умеренных курсовых колебаний.
Об этом сказал заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.
“Попытка валютных менял намеренно раскачивать курс гривны для «отряда алєней», то есть подстрекательство населения покупать валюту на пике девальвации, уже не работает, как раньше. Участники валютного рынка привыкли к режиму гибкого курсообразования и не паникуют во время умеренных курсовых колебаний”, – отметил Лепушинский.
В Нацбанке отмечают, что сезонность – то обесценивание гривны, то укрепление, является временным явлением, которое постепенно будет исчезать благодаря привыканию населения и бизнеса к гибкому курсообразованию и постепенному снятию регулятором всех административных ограничений на валютном рынке. При отсутствии значительной сезонности краткосрочное прогнозирование обменного курса становится менее очевидной задачей. Это плохая новость для экспертов, которые легко завоевывали себе популярность экономических гуру, просто обещая обесценивания гривни в конце года.
“При уменьшении панической составляющей в поведении фирм и домохозяйств, более действенным становится и основной монетарный инструмент НБУ – учетная ставка. Логика монетарной политики инфляционного таргетирования: высокие инфляционные риски – выше процентные ставки, создает чисто экономические стимулы для сбережений в национальной валюте и, как следствие, сдерживания роста цен. Текущая ситуация очень контрастирует с предыдущим опытом фиксированного валютного курса в Украине, поддержка которого стимулировала накопление дисбалансов в экономике страны, которые убирались во время очередного кризиса из-за значительной девальвации”, – отмечают в НБУ.
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