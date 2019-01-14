Ford планирует выпустить машины, которые будут «общаться» на дорогах

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О намерении выпустить автомобили, которые будут автоматически взаимодействовать с дорожными знаками, светофорами и пешеходами, представители Ford заявили в ходе ежегодной выставки достижений в сфере потребительских технологий CES.
Об этом сообщает CNN Business.
По словам автопроизводителя, первые машины поступят в продажу в 2022 году.
Технология, как отмечает CNN Business, называется «сотовым совмещением машин со всем» (сокращенно – C-V2X). Объясняют, что она использует беспроводные сигналы для обмена данными между машинами о дороге, в частности о расположении автомобиля или цвете светофора.
«Первый в мире светофор помогал людям двигаться на переполненном лондонском перекрестке, где было небезопасно из-за обилия конных экипажей, – пишет в детальной заметке один из исполнительных директоров Ford. – Через 150 лет в Ford занимаются похожим».
В компании отмечают, что технология до сих пор в разработке, и она будет предусматривать пользование смартфоном для пешеходов. Идею уже воспринимают со скепсисом из-за размеров расходов и нюансов контакта машины с горожанами. В частности, заместитель директора Национальной ассоциации государственных служащих транспорта Корин Кизнер считает затраты на внедрение системы слишком большими для многих городов, а также критикует идею привлекать смартфон пешехода в процесс беспроблемного контакта с чужими машинами.
«Ответственность за обработку автомобильных сигналов должен нести водитель, независимо от технологии, которой руководствуется его авто», – отметила чиновница. Впрочем, исполнительный директор Ford говорит, что в данный момент на этой теме можно только спекулировать, сообщает CNN Business.
Отмечают, что технология будет работать благодаря сетям 5G-связи, и в Ford это считают движком для обустройства технологии по всему городу.
«Мы уверены, что есть выигрышный для всех консенсус, при котором можно было бы компенсировать расходы города на новую систему», – отметил исполнительный директор Ford Дон Батлер.
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