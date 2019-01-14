В Госслужбе занятости назвали количество вакансий

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В январе 2019 года в Украине насчитывается около 150 тысяч вакансий. Об этом сказал и. о. главы Госслужбы занятости Валерий Ярошенко.
“Рынок труда существенно отличается от того, что было раньше. На сегодня у нас около 150 тысяч вакансий. Я утверждаю, что работа в Украине есть. И она достаточно высокооплачиваемая. На сегодня мы можем переквалифицировать работников различных специальностей. На сегодня у нас введен институт карьерных советников”, – рассказал он.
В декабре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 341 700 безработных, что на 40 700 больше, чем в ноябре. По данным Государственной службы статистики, официальная безработица составляет 1,3% от населения трудоспособного возраста (в ноябре 1,2%). Средний размер помощи в декабре составил 2876 грн (в ноябре – 2670 грн), количество вакансий составило 58 400 (в ноябре – 81 200), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию – 6,0 (в ноябре – 4,0).
Напомним, что по методологии Международной организации труда, во II квартале 2018 года количество безработных в Украине уменьшилось до 1,5 млн человек; количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,5 млн человек. Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте во II квартале 2018 года составил 8,3%.
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