В Госслужбе занятости назвали количество вакансий

В январе 2019 года в Украине насчитывается около 150 тысяч вакансий. Об этом сказал и. о. главы Госслужбы занятости Валерий Ярошенко.

“Рынок труда существенно отличается от того, что было раньше. На сегодня у нас около 150 тысяч вакансий. Я утверждаю, что работа в Украине есть. И она достаточно высокооплачиваемая. На сегодня мы можем переквалифицировать работников различных специальностей. На сегодня у нас введен институт карьерных советников”, – рассказал он.

В декабре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 341 700 безработных, что на 40 700 больше, чем в ноябре. По данным Государственной службы статистики, официальная безработица составляет 1,3% от населения трудоспособного возраста (в ноябре 1,2%). Средний размер помощи в декабре составил 2876 грн (в ноябре – 2670 грн), количество вакансий составило 58 400 (в ноябре – 81 200), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию – 6,0 (в ноябре – 4,0).

Напомним, что по методологии Международной организации труда, во II квартале 2018 года количество безработных в Украине уменьшилось до 1,5 млн человек; количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,5 млн человек. Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте во II квартале 2018 года составил 8,3%.