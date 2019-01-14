Алексей Хабатюк: выплата субсидий деньгами. Как обеспечить такие расчеты.

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Министр социальной политики Андрей Рева сделал заявление о том, что с марта начнется реальная монетизация субсидий.
Ежемесячно государство должно выделять на выплаты компенсаций приблизительно 6 млрд гривен.
При такой монетизации потребитель получает контролирующую роль, поскольку сейчас без его ведома происходит списание средств.
Есть несколько опций, как такие расчеты обеспечить. Вариант первый – централизованное принятие решения о каналах доставки субсидий. Они должны быть построены на уже отработанных механизмах.
Таких в Украине два: банковская система и Укрпочта, которая доставляет пенсии и другие соцвыплаты.
По целевой аудитории субсидиантов они будут соразмерными, примерно 50/50.
Укрпочта доставляет выплаты более 4 млн пожилых людей и другим получателям социальной помощи. Выплаты делают или через руки почтальона, или с приходом получателя в отделение.
Другая же часть субсидий пойдет через банковскую систему.
Если мы принимаем модель централизованного распределения, то на идеологическом уровне все просто. Минсоцполитики совместно с Пенсионным фондом с использованием уже существующих автоматизированных систем учета субсидиантов, пенсионеров и получателей других соцвыплат определяет тех, кто уже получает соцвыплаты через Укрпочту и конкретный уполномоченный банк, и предоставляет им субсидию тем же способом.
Другие субсидианты, часть которых будет существенно меньше, получат выплаты через те же банки и Укрпочту, но выбор способа выплат может быть оставлен за субсидиантом.
В таком случае он должен сообщить удобный для него способ выплаты субсидии.
В такой модели монетизации человек распоряжается средствами, соответственно, она потребует качества предоставления услуг и прозрачности начислений.
Для нефтегазовой отрасли такие расчеты делают здоровыми отношения на газовом рынке.
Клиент также будет выбирать поставщика и иметь возможность голосовать деньгами, как это делается в любом другом бизнесе. С точки зрения рынка субсидиант ничем не должен отличаться от обычного потребителя, который оплачивает собственные счета своими средствами.
Кроме того, субсидиант будет заинтересован сокращать потребление.
Это позволит Группе Нафтогаз уменьшить импорт газа, а стране в целом усилить энергетическую безопасность.
Алексей Хабатюк, заместитель начальника департамента энергоэффективности, Нафтогаз Украины
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