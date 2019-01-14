Эксперт рассказала, трудно ли найти работу в Украине

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В Украине не все те, кто не имеет работы, являются официально безработными. Кроме того, не все, кто стоит на учете в центре занятости – действительно безработные. Сегодня некоторые работодатели, наоборот, жалуются, что не могут найти специалистов и закрыть вакансии.
Об этом рассказала эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.
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На сайтах поиска работы ежемесячно появляется около 100 тыс. новых и обновленных вакансий. Количество соискателей работы тоже растет.
“Правда, нельзя точно посчитать количество резюме. Ведь есть те, кто еще работает и параллельно ищет работу. Иногда они не хотят, чтобы кто-то узнал об этом. Поэтому не спешат оставлять резюме, а просто откликаются на вакансию”, – добавляет Татьяна Пашкина.
Бывает, что вакансии месяцами остаются без откликов. Или наоборот – соискателей значительно больше, чем вакансий. Например, на место офисного водителя традиционно поступает до 100 откликов в день.
Больше всего вакансий для специалистов в производственной сфере. В пятерку самых востребованных вошли сфера торговли, продаж, IT и работы без опыта.
“За последний год разрыв между зарплатами в вакансиях и резюме уменьшился. В 4 квартале 2018-го он составил 8%. Это не много. При выборе работы украинцы, кроме зарплаты, обращают внимание на перспективы, расположение офиса, отношения с коллегами и руководством”, – говорит Татьяна Пашкина.
Она добавляет, что украинцы не боятся менять работу каждые 2-3 года. Увольняются, если не устраивает зарплата. В то же время большинство работодателей пересматривают выплаты для ключевых специалистов. Не всегда учитывают инфляционную составляющую, рост цен.
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