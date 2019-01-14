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Китайцы все больше боятся потерять работу

Китайцы все больше боятся потерять работу

Китайская экономика, славившаяся феноменальными успехами на мировом рынке, стала показывать признаки падения. Все больше наемных работников и предпринимателей оказываются в тяжелом финансовом положении.

На первый взгляд, экономика Китая продолжает процветать. Однако, по данным AP, в прошлом году рост ВВП страны был почти 6,5%, на нынешний год эксперты прогнозируют чуть более 6%. Но этот показатель завышен, так как достичь его могут помешать высокие государственные расходы, нацеленные на покрытие сильного спада в других областях.

Зарождающийся кризис в первую очередь наносит удар по независимым предпринимателям и городскому среднему классу – многие сталкиваются с финансовыми трудностями. Торговый спор с США может еще более усугубить ситуацию.

Также пострадали международные компании, которые до сих пор вели успешный бизнес в стране. Китайские потребители до поры не спешат расставаться с деньгами, в результате чего продажи автомобилей снизились в 2018 году впервые за 30 лет.

Китайцы разуверились в руководстве Народной Республики, уверяет АР. Вместо обещанной в 2013 году поддержки частных компаний глава Китая Си Цзиньпин занят укреплением государственных предприятий, которые уже доминируют в нефтяной промышленности, банковском секторе и многих других отраслях.

По материалам Finance.UA
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