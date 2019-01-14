Подорожание нефти в мире побило октябрьские рекорды

Нефтяной рынок позитивно отреагировал на отчет Международного энергетического агентства (МЭА) о резком сокращении добычи нефти в странах ОПЕК в декабре.

С начала недели фьючерсы на Brent и WTI подорожали на 2,3%. Обе марки завершают в плюсе третью неделю подряд впервые с октября на ожиданиях, что сокращение добычи в странах ОПЕК+ и активный спрос на топливо приведут к балансировке мирового рынка нефти.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на до 52,41 доллара за баррель.

По оценкам МЭА, ОПЕК сократила добычу нефти в декабре на 590 тыс. баррелей в сутки, до 32,39 млн б/с, самого низкого уровня с июля. В том числе Саудовская Аравия снизила добычу на 420 тыс. б/с – до 10,64 млн б/с, Иран – на 170 тыс. б/с, Ливия – на 120 тыс. б/с.

Кроме того, агентство сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн б/с и на 2019 год на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

“Кажется, рынок движется к равновесию, а позднее в первом полугодии может случиться и дефицит”, – полагает глава отдела по нефтедобывающей отрасли и рынку нефти МЭА Нил Аткинсон.