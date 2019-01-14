Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 49 0

Подорожание нефти в мире побило октябрьские рекорды

Подорожание нефти в мире побило октябрьские рекорды

Нефтяной рынок позитивно отреагировал на отчет Международного энергетического агентства (МЭА) о резком сокращении добычи нефти в странах ОПЕК в декабре.

С начала недели фьючерсы на Brent и WTI подорожали на 2,3%. Обе марки завершают в плюсе третью неделю подряд впервые с октября на ожиданиях, что сокращение добычи в странах ОПЕК+ и активный спрос на топливо приведут к балансировке мирового рынка нефти.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на до 52,41 доллара за баррель.

По оценкам МЭА, ОПЕК сократила добычу нефти в декабре на 590 тыс. баррелей в сутки, до 32,39 млн б/с, самого низкого уровня с июля. В том числе Саудовская Аравия снизила добычу на 420 тыс. б/с – до 10,64 млн б/с, Иран – на 170 тыс. б/с, Ливия – на 120 тыс. б/с.

Кроме того, агентство сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн б/с и на 2019 год на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

“Кажется, рынок движется к равновесию, а позднее в первом полугодии может случиться и дефицит”, – полагает глава отдела по нефтедобывающей отрасли и рынку нефти МЭА Нил Аткинсон.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина