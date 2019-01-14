Стало известно, сколько украинцы должны за коммуналку

Только за потребленный природный газ население страны должно почти 17 миллиардов гривен.

Кроме этого, общий долг украинцев за централизованное отопление и горячее водоснабжение составляет 10,8 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 2,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,5 млрд грн, за поставки электрической энергии – 3,9 млрд грн.

В июле 2018 г. населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 4,7 млрд грн.