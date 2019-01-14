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Стало известно, сколько украинцы должны за коммуналку

Стало известно, сколько украинцы должны за коммуналку

Только за потребленный природный газ население страны должно почти 17 миллиардов гривен.

Кроме этого, общий долг украинцев за централизованное отопление и горячее водоснабжение составляет 10,8 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 2,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,5 млрд грн, за поставки электрической энергии – 3,9 млрд грн.

В июле 2018 г. населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 4,7 млрд грн.

По материалам УНН
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