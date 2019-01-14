В ЕК сообщили, когда Болгария сможет перейти на евро

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Болгарии нужно ждать до середины 2022 года, чтобы перейти на евро. Сейчас официальная валюта страны – болгарский лев.
Об этом сообщает Reuters.
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“Нужно, по крайней мере, еще три года, чтобы Болгария перешла на евро с момента вступления в ERM-2”, – заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Валдис Домбровскис отметил, что Болгария отвечает номинальным критериям для принятия евро. Однако остается одним из беднейших государств ЕС и имеет проблемы в некоторых банках.
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