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В Канаде внедрят новую систему идентификации личности

В Канаде внедрят новую систему идентификации личности

Канадская Ассоциация банкиров заявила о необходимости внедрения единой системы цифровой идентификации.

“Новые методы цифровой идентификации, которые используют блокчейн, биометрические данные и другие инновационные технологии, являются более надежными и безопасными. Они способны точно и безошибочно идентифицировать личность человека” – говорит Нил Парментер, генеральный директор Ассоциации банкиров Канады

Также в организации считают, что Канаде нужно модернизировать платежную систему, так как необходимость в использовании цифровой идентификации личности будет расти с каждым днем.

Канадская Ассоциация банкиров настоятельно рекомендует заменить бумажные процессы цифровыми, что позволит объединить федеральные и провинциальные системы.

Кроме того, представители Ассоциации выдвинули идею внедрения цифровых удостоверений личности. Также несколько крупных канадских банков намерены запустить систему цифровой идентификации личности.

По материалам internetua.com
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