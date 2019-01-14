Audi анонсировала серийный выпуск электросуперкара (фото)

Audi анонсировала серийный выпуск электросуперкара PB18 e-tron для конкуренции с будущим Tesla Roadster.

Немецкий автопроизводитель выпустит около 50 экземпляров Audi PB18 e-tron. Правда, не сообщается, будет ли серийная машина такой же, как и концепт-кар, которому заявили 775 лошадиных сил и зарядное устройство на 800 В.

Главной особенностью модели станут твердотельные аккумуляторы, которые пока не использовал никто из производителей спорткаров.

Емкость аккумуляторов — 95 кВт/ч, что должно обеспечить возможность проехать около 500 км на одном заряде.

Информации о стоимости и точных сроков выхода на рынок пока нет. Вероятно, новый электрический суперкар не стоит ожидать раньше второй половины 2020 года.