Audi анонсировала серийный выпуск электросуперкара (фото)

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Audi анонсировала серийный выпуск электросуперкара PB18 e-tron для конкуренции с будущим Tesla Roadster.
Немецкий автопроизводитель выпустит около 50 экземпляров Audi PB18 e-tron. Правда, не сообщается, будет ли серийная машина такой же, как и концепт-кар, которому заявили 775 лошадиных сил и зарядное устройство на 800 В.
Главной особенностью модели станут твердотельные аккумуляторы, которые пока не использовал никто из производителей спорткаров.
Емкость аккумуляторов — 95 кВт/ч, что должно обеспечить возможность проехать около 500 км на одном заряде.
Информации о стоимости и точных сроков выхода на рынок пока нет. Вероятно, новый электрический суперкар не стоит ожидать раньше второй половины 2020 года.
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