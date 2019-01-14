5 актуальных источников информации о криптовалютах

Среди читателей нашего телеграмм-канала @Finance_ukr есть те люди, которых большинство не понимает. Они майнят, постят сигналы, понимают разницу между Litecoin и Dogecoin, знают об ICO.

Вот для этих людей, окунувшихся в криптовалюту с головой, мы подобрали 5 интересных телеграмм-каналов.

Телеграмм-каналы о новостях крипторынка:

Що біткоїться? – образовательно-медийный ресурс о криптовалютах, блокчейне и новых технологиях. Здесь вы найдете только проверенный познавательный материал, приправленный щепоткой юмора для вкуса. Знайте больше!

VkripteComрany -топовый канал с криптовалютами, который дает торговые рекомендации. Подписчики канала, по их словам, зарабатывают от 500$ в месяц.

Конкретика — информационный портал об экономике, криптоиндустрии в Украине, инвестициях и многих других интересных материалах, которые помогут не потеряться в финансовом мире.

Человек из будущего — актуальная информация из мира криптовалюты: новости, рейтинги, аналитика, прогнозы.

Blockchain Street Journal — канал, где вы найдете главные новости и события в области блокчейна, рынка криптовалют и финтеха. Ежедневно составляются рейтинговые подборки, пишутся гайды для новичков и экспертов.