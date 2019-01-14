Внедрение 8K начнется в 2020 году

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На CES 2019 ряд IT-поставщиков и производителей дисплеев уделили особое внимание разнообразным коммерческим предложениям в области отображения и вещания материалов в разрешении 8K (вчетверо выше 4K).
Среди них присутствовали не только Samsung, LG, Sony, Sharp и Panasonic, но на этот раз и крупные китайские игроки: TCL, Skyworth, Konka и Hisense.
Эти компании считают, что в ближайшие год-два рынок таких экранов станет зрелым.
Хотя многие бренды начали продавать телевизоры 8K, тайваньские производители по-прежнему скептически относятся к перспективам этого рынка, полагая, что первоначально экраны 8K будут ориентированы главным образом не на потребительский рынок, а на такие узкие сегменты, как медицинское обслуживание, промышленное наблюдение и безопасность.
Производители в тайваньских цепочках поставок неохотно включаются в экосистему 8K, поскольку считают, что коммерциализация сетей 5G произойдет не раньше 2020 года и что спрос на устройства 8K со стороны потребителей будет недостаточным из-за опасений высоких цен и отсутствие достаточного объёма соответствующего контента.
Не имеет смысла использовать телевизор с высоким разрешением для просмотра материалов в 4 или 16 раз более низкого разрешения. Для самих производителей контента стандарт 8K сильно поднимает требования к качеству: на таких экранах детали видны гораздо отчетливее.
Сейчас будущее рынка 8K лежит прежде всего в руках создателей контента – именно от их усилий зависит позиция производителей телевизоров.
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