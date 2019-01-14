Украинский банк перешел под управление швейцарских инвесторов

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15 января швейцарская компания responAbility Participations сконцентрировала более половины акций украинского банка “Львов”.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте банка.
Отныне компания стала мажоритарным владельцем банка “Львов”.
В августе 2018 года responAbility Participations AG приобрела 40,45% акций банка “Львов” в компании “Нью прогресс холдинг”. На следующем этапе responAbility купила акции новой эмиссии, в результате чего стала мажоритарным владельцем с долей в 51% акций.
Конечным бенефициаром банка указан Петурсон Маргеир.
Как следует из информации на сайте этой компании, сейчас под ее управлением находятся активы на сумму 3,1 млрд долларов (540 компаний в 97 странах). Офисы компании находятся в Цюрихе и Женеве, а также в ЕС, Китае, Индии, Африке и Латинской Америке.
responsAbility инвестирует в компании в сфере энергетики, сельского хозяйства и финансов.
Банк “Львов” является первым инвестиционным проектом responsAbility Participations AG в Украине.
Сеть банка “Львов” насчитывает 22 отделения в Западной Украине и в Киеве, с главным офисом во Львове.
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