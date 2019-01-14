Украинский банк перешел под управление швейцарских инвесторов

15 января швейцарская компания responAbility Participations сконцентрировала более половины акций украинского банка “Львов”.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте банка.

Отныне компания стала мажоритарным владельцем банка “Львов”.

В августе 2018 года responAbility Participations AG приобрела 40,45% акций банка “Львов” в компании “Нью прогресс холдинг”. На следующем этапе responAbility купила акции новой эмиссии, в результате чего стала мажоритарным владельцем с долей в 51% акций.

Конечным бенефициаром банка указан Петурсон Маргеир.

Как следует из информации на сайте этой компании, сейчас под ее управлением находятся активы на сумму 3,1 млрд долларов (540 компаний в 97 странах). Офисы компании находятся в Цюрихе и Женеве, а также в ЕС, Китае, Индии, Африке и Латинской Америке.

responsAbility инвестирует в компании в сфере энергетики, сельского хозяйства и финансов.

Банк “Львов” является первым инвестиционным проектом responsAbility Participations AG в Украине.

Сеть банка “Львов” насчитывает 22 отделения в Западной Украине и в Киеве, с главным офисом во Львове.