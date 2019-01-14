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Газ за два года подорожал на 89% - Насалик

Газ за два года подорожал на 89% - Насалик

Рост стоимости электроэнергии был обусловлен подорожанием угля на 13,3%, газа – на 89%. Среди факторов, влияющих на стоимость электроэнергии, также инфляция и рост заработной платы в секторе энергетики.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

“Стоимость угля с 2016-го по 2018-2019 годы выросла практически на 133% и составляет около 2800 грн/т. Аналогичная ситуация с газом, стоимость которого за этот период выросла на 89%”, – сказал Насалик.

Среди факторов, влияющих на рост стоимости электроэнергии, Насалик также назвал инфляцию и заработную плату.

По материалам УКРИНФОРМ
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