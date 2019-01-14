Tesla объявила отзыв 14 тысяч авто

Американская компания Tesla Илона Маска отзовет более 14 тысяч электромобилей Model S в Китае из-за проблем с газогенераторами подушек безопасности.

Об этом говорится в докладе Государственного управления по рыночному надзору КНР.

Согласно заявлению регулятора, эта мера коснется импортированных автомобилей, произведенных с февраля 2014 по декабрь 2016 года. Отзыв и замена будет проводиться с 10 апреля 2019 года.

В документе отмечается, что при срабатывании подушек безопасности газогенераторы у Model S могут получить повреждения, а образующиеся в результате этого обломки вылетают в салон, чем представляют угрозу здоровью водителя и пассажиров.

Производитель подушек безопасности не указан, но у других автогигантов возникли проблемы с компанией Takata. Так, японский автопроизводитель Toyota отзывает 1,3 млн автомобилей в США, чтобы заменить подушки безопасности производства японской Takata.

Изготовленные Takata подушки безопасности при аварии могут раскрыться с очень большой силой и выстрелить в водителя и пассажиров кусочками пластика и металла. По данным NBC, из-за подобных инцидентов по всему миру погибли 23 человека, сотни получили ранения.