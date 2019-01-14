Выход смартфона Samsung Galaxy A60 с «дырявым» экраном ожидается в апреле

Буквально на днях мы сообщали, что компания Samsung готовит к выпуску смартфоны среднего уровня Galaxy A90 и A50. И вот теперь в распоряжении сетевых источников оказались данные ещё о двух будущих представителях семейства Galaxy A — моделях A60 и A40.

Информации об устройстве Galaxy A60 пока, увы, не слишком много. Сообщается, что новинка будет наделена «дырявым» экраном Infinity-O (панель такого типа применяется в аппарате Galaxy A8s). В отверстии в дисплее расположится селфи-камера.

По слухам, «сердцем» Galaxy A60 может послужить фирменный процессор Exynos 9610, который объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель Mali-G72 MP3. Анонс аппарата ожидается в апреле.