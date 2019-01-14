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Импланты Biohax упростят торговлю золотом

Импланты Biohax упростят торговлю золотом

Шведский стартап Biohax, основанный в 2017 году предпринимателем Йованом Остерлундом, хирургом по образованию, обещает вживлять микрочипы размером с рисовое зерно в ладони всех желающих. Обычно такие импланты открывают электронные замки, позволяют оплачивать покупки или билеты в транспорте без ввода паролей и смартфона. Но теперь у компании появилось новое направление развития.

Недавно Biohax заключила партнерское соглашение с разработчиком программного обеспечения ICON Capital Reserve SA, которая занимается ПО для торговли золотом на блокчейн-платформе и обслуживает богатых частных клиентов по всему миру. ICON приобрела 5% акций Biohax и заявила о начале использования решения Biohax для быстрого подтверждения личностей участников торгов.

По материалам ITC.ua
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