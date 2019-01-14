Канадские юристы распознали фальшивые документы по используемым в них шрифтам

Канадского бизнесмена обвинили в подделке документов о собственности. Обман выявили благодаря тому, что подсудимый использовал в документах, якобы датированных серединой 1990-х годов, шрифты, которые появились только в начале 2000-х. Об этом рассказывает портал Ars Technica.

Как сообщается, речь идет о документах, в которых использовались шрифты Calibri и Cambria. Данные шрифты были разработаны в 2004 году, но широко не использовались в системе Windows до 2007 года: тогда с выходом Vista шрифт Calibri заменил стандартный Times New Roman в качестве шрифта по умолчанию в Microsoft Office.

При помощи поддельных бумаг бизнесмен пытался доказать, что недвижимость, которую суд должен был изъять для выплаты долгов его обанкротившейся компании, принадлежит его детям и жене, но не ему, а потому не может быть удержана для покрытия суммы долга. Документы, которые в качестве доказательства использовал ответчик, датировались 1995 и 2004 годами, однако их текст был напечатан шрифтами Calibri и Cambria — именно это и выдало обман.

В результате нерадивому предпринимателю все же придется заплатить $6,5 миллиона кредиторам либо лишиться недвижимости. Кроме того, теперь он также будет вынужден ответить перед законом за подлог документов.