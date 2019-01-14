Как немцы предпочитают хранить свои сбережения

В третьем квартале 2018 года по сравнению со вторым кварталом общая сумма денежных активов немцев выросла на 76 миллиардов евро – до рекордных 6,053 трлн евро.

Об этом сообщает DPA.

При этом немцы в основном отдают предпочтение наличным, а также банковским вкладам, к которым они могут получить доступ в любое время. Доходы от акций, особенно за границей, и долей в паевых инвестиционных фондах также способствовали увеличению данного показателя.

В эту сумму вошли денежные средства, банковские депозиты, ценные бумаги и требования по страхованию. Недвижимость при расчете финансовых активов Бундесбанк во внимание не принимал. Распределение активов в его данных не указывается.

Популярными видами хранения сбережений остаются наличные и депозиты в банках – текущие счета, овернайт или срочные депозиты. И это при том, что банки в лучшем случае предлагают мизерные процентные ставки.

Кроме того, из-за инфляции вкладчики в основном деньги теряют. Свой выбор они объясняют тем, что в случае необходимости они могут свои сбережения снять и направить на другие инвестиции.

На конец сентября на банковских депозитах или в виде наличных люди хранили 2,405 трлн евро – на 31,5 млрд евро больше, чем во втором квартале.

Популярны также полисы страхования жизни и прочие пенсионные вклады. В этом сегменте сбережения выросли примерно на 17 млрд – до 2,257 трлн евро.

Немногие жители ФРГ вкладывают в акции. Хотя и здесь отмечается рост – до 643,8 млрд евро (2-й квартал: 629,0 млрд евро). А также 595,7 млрд евро прибавилось в инвестиционных фондах (2-й квартал: 586,3 млрд. евро).

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